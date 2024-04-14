Tatilciler yeni haftaya nasıl başlayacak? Meteoroloji 2 bölge için kritik uyarıda bulundu

Yağışlar yurdu terk ederken Meteorolojiden sıcak havalara karşı karşı kritik uyarı yapıldı.

MGM'den yapılan açıklamalarda; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Adıyaman ve Gaziantep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilirken diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği aktarıldı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis beklendiği duyuruldu.

EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sisli olacak.

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde batısında ve kuzeyinde pus ve yer yer sisli olacak.

KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğuna dikkat çekildi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman ve Gaziantep'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.