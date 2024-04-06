Tatilciler yola çıktı! İstanbul-Tekirdağ yolunda kuyruk uzadıkça uzadı

Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte İstanbul’dan tatil için yola çıkanlar, karayollarında büyük bir yoğunluk yarattı.

İstanbul’a komşu olan Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde başlayan bu yoğunluk, Tekirdağ istikametine doğru ilerledikçe araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, Tekirdağ bölgesinde önlemler alırken, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, akşam saatlerinde trafiğin daha da artacağını belirtti ve bu duruma karşı alınan önlemleri vurguladı.