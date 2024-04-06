Tatilciler yola çıktı! İstanbul-Tekirdağ yolunda kuyruk uzadıkça uzadı

Kaynak: DHA
Tatilciler yola çıktı! İstanbul-Tekirdağ yolunda kuyruk uzadıkça uzadı
Bayram tatili sebebiyle İstanbul-Tekirdağ karayolunu kullanan tatilciler, yoğun bir trafik oluşturdu.

Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte İstanbul’dan tatil için yola çıkanlar, karayollarında büyük bir yoğunluk yarattı.

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İstanbul’a komşu olan Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde başlayan bu yoğunluk, Tekirdağ istikametine doğru ilerledikçe araç kuyrukları oluştu.

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Trafik ekipleri, Tekirdağ bölgesinde önlemler alırken, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Yetkililer, akşam saatlerinde trafiğin daha da artacağını belirtti ve bu duruma karşı alınan önlemleri vurguladı.

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