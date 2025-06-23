Tatilde çocuklara verilmesi gerekeni uzmanlar anlattı

Yaz tatili, çocuklar için dinlenme ve eğlence dönemi olmasının ötesinde, sorumluluk duygusunu geliştirmek için eşsiz bir fırsat sundu.

Uzmanlar, tatil döneminde çocuklara yaşlarına uygun görevler verilmesinin özgüven, disiplin ve sosyal becerileri güçlendirdiğini belirtti.

Klinik Psikologlar, yaz tatilinde çocukların tamamen özgür bırakılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, “Çocuklara ‘tatilde olduğu için sorumluluk vermeyelim, okulda zaten yoruldu’ düşüncesi yanlış. Sorumluluk, yaşına uygun olduğu sürece çocuğu yormaz; aksine, günlük hayatta neler yapabileceğini keşfetmesini sağlar” dedi.

Örnek olarak, bardağı mutfağa götürmek, ışığı kapatmak gibi basit görevlerin bile çocuklarda sorumluluk bilincini pekiştirdiğini ekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

ABD’de yapılan bir araştırma, sorumluluk verilen çocukların problem çözme becerilerinin geliştiğini ortaya koydu. Minnesota Üniversitesi’nden Dr. Laura Markham, “Çocuklar, erken yaşta sorumluluk aldıklarında, kendi kararlarını verme yeteneği kazanıyor. Bu, özgüveni artırırken stresle başa çıkma becerisini de geliştiriyor” dedi.

Journal of Child Development dergisinde yayımlanan bir çalışma, 8-12 yaş arası çocuklara düzenli olarak verilen küçük görevlerin, ergenlik döneminde daha az kaygı ve depresyon riskiyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Susan Golombok ise aile dinamiklerinin sorumluluk eğitimindeki rolüne dikkat çekti:

“Ebeveynler, çocuklarına sorumluluk verirken rehber olmalı, ancak tüm kontrolü onlara bırakmamalı. Bu denge, çocukların hem bağımsız hem de disiplinli olmasını sağlar.”

Golombok, tatilde ailece yapılan etkinliklerin, örneğin evde bitki sulama veya sokak hayvanlarına mama bırakma gibi görevlerin, çocukların empati ve sosyal sorumluluk duygusunu da güçlendirdiğini belirtti.

TATİLDE SORUMLULUK NASIL AŞILANIR?

Uzmanlar, tatilde çocuklara sorumluluk kazandırmak için şu önerilerde bulundu:

Yaşa Uygun Görevler Verin: 5-7 yaş arası çocuklar için odasını toplamak, 10-12 yaş için mutfakta basit yemek hazırlığına yardım etmek uygun olabilir.

Model Olun: Ebeveynlerin kendi sorumluluklarını yerine getirirken çocuklarına örnek olması kritik. Örneğin, kitap okuma saatleri düzenlemek, çocuğun da bu alışkanlığı edinmesini teşvik edebilir.

Tatil İş Deneyimi: Ergenler için tatilde kısa süreli iş deneyimleri, sorumluluk ve iş disiplini kazandırdı. Uzmanlar, “Tatil işleri, gençlerin yeni insanlarla iletişim kurmasını ve çalışma hayatını tanımasını sağlar” diyerek bu yöntemin özgüven üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Doğayla İç İçe Etkinlikler: Danimarka Aarhus Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, doğada vakit geçiren çocukların sorumluluk duygusunun daha hızlı geliştiğini gösterdi. Ailece doğa yürüyüşleri veya bitki yetiştirme gibi etkinlikler, çocuklara hem eğlence hem de görev bilinci sundu.

EBEVEYNLERİN ROLÜ

Ebeveynlerin tutumu, sorumluluk eğitiminde belirleyici. İzmir’de yapılan bir çalışma, 3-4. sınıf öğrencilerinin sosyal-duygusal becerilerinin, annelerin destekleyici tutumlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, aşırı koruyucu ebeveynlerin çocukları, sorumluluk almada daha fazla zorluk yaşadı.

TATİL, SORUMLULUK İÇİN BİR FIRSAT

Yaz tatili, çocukların yalnızca dinlenip eğlendiği bir dönem değil, aynı zamanda hayat becerileri kazandığı bir süreç olabilir.

Uzmanlar, ebeveynlerin bu dönemi bilinçli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Markham, “Çocuklarınıza küçük görevler vererek onların büyük hayallere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz” sözlerini kullandı.