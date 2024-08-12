Tatilde gebelerin dikkat etmesi gerekenler

Tatile çıkan gebeler dikkat!

Op. Dr. Öye, hava sıcaklıklarının arttığı günlerde sıvı kaybının fazla olduğunu vurguladı ve gebelerin sıvı tüketimini artırmaları gerektiğini söyledi.

Günlük yaklaşık 3 litre sıvı tüketimi öneren Öye, bu sıvının çoğunluğunun su olması gerektiğini ifade etti. Bunun yanında, doğal meyve suları, ayran, limonata, soda gibi içeceklerin de tüketilebileceğini belirtti. Gün boyunca yoğun fiziksel aktivite gösterildiğinde veya iş yükü fazlalaştığında sıvı tüketiminin daha da artırılması gerektiğini ekledi.

Gebelerin havuz yerine temiz denizleri tercih etmelerinin faydalı olacağını belirten Öye, havuzları çok önermediğini ve gebelerin hijyene dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 12:00-15:00 saatleri arasında deniz ve havuzdan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Bu saatlerde güneşlenmenin de önerilmediğini belirten Öye, günün diğer saatlerinde ise sabah ve akşam vakitlerinde gölgede kalarak ve şapka takarak güneşlenebileceğini, tatilden faydalanılabileceğini söyledi. Ayrıca güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce güneş kremi kullanılması gerektiğini, güneş kremlerinin her 2-3 saatte bir yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Naylon giysilerin tercih edilmemesi gerektiğini belirten Öye, denizden çıktıktan sonra ıslak mayo ve bikinilerle güneşlenmenin enfeksiyon riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Islak mayo ve bikinilerle güneşlenmenin özellikle vajinit gibi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Ayrıca denizde uzun süre kalınmaması ve 15-20 dakikayı geçmemesi gerektiğini, gebelerin tek başına denize girmemeleri ve çok uzaklara açılmamaları gerektiğini ifade etti.

Gebelikte kas kramplarının oluşabileceğini ve bunun anne ve bebek için sorun yaratabileceğini belirtti.

Giysilerin pamuklu olması gerektiğini vurgulayan Öye, naylon ve sentetik maddeler içeren giysilerden kaçınılması gerektiğini, sıkı giysiler yerine bol ve açık renkli giysilerin tercih edilmesinin daha rahat bir deneyim sağlayacağını sözlerine ekledi.