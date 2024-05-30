Tatile gidecekler acele edin

Kaynak: AA
Tatile gidecekler acele edin

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, Kurban Bayramı dönemine ilişkin şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını söyleyerek, "Otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Kurban Bayramı öncesinde sektör bazında yürüttükleri hazırlıklara dair açıklama yaptı.

2024’te okulların kapandığı hafta Kurban Bayramı tatilinin başlayacağına ifade eden Yıldırım, ülke genelinde seyahatlerin bu dönemde yoğunlaşacağını belirtti.

Yıldırım eğitim-öğretim döneminin 14 Haziran'da sona ereceğini 16 Haziran'da da Kurban Bayramı başlayacağını ve otobüs seferlerinde yoğunluğun 12 Haziran'dan itibaren artacağını söyledi.

Yıldırım, şu an bayram tatili için otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıdığını söyleyerek biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiye ettiklerini belirtti. Bayram tatili dönüşü yoğunluk daha fazla olacağını belirten Yıldırım, yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Otobüslere 12-25 Haziran döneminde ek sefer koymak istediklerini belirten Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan düzenlemeyle turizm belgeli araçlar da yolcu taşımacılığında kullanılacağını ek seferler düzenlemek için Bakanlıkça izin verilmesini beklediklerini söyledi.

Tatil boyunca şehirler arası yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu

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