Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı nedir?

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin karşısındakine tatlılıkla, yumuşaklıkla, gönül okşayıcı konuşmayla yaptıramayacağı bir şey olmayacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Tatlı dilin, güzel konuşmanın herkesi etkileyeceğini belirterek, azgın düşmanın bile bir süre sonra yola getirileceğini anlatmaya çalışır.

TATLI DİL YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Tatlı dil yılanı deliğinden bile çıkarır, bak şimdi ben o çocukla konuşunca nasıl da ders çalışacak..."