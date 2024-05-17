Tatlı yiyelim tatlı konuşalım atasözünün anlamı nedir?

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin karşısındakine kırıcı, üzücü, incitici konuşmalardan sakınması gerektiğini; güzel, hoşa giden bir dil kullanması gerektiğini belirtmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Üzücü ve kırıcı konuşulduğunda kişinin yapması gereken şeyleri yapmayacağını; yerinde ve inandırıcı konuşulduğunda ise o işi rahatlıkla yapabileceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kadar kırıcı konuşmanın ne anlamı var ki, gel seninle şurada tatlı yiyelim tatlı konuşalım."