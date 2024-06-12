Tatlılardaki hile kendini böyle belli ediyor. Dikkat edin bayramda zehirlenmeyin

Kaynak: İHA
Tatlılardaki hile kendini böyle belli ediyor. Dikkat edin bayramda zehirlenmeyin

Tatlı ustaları, Kurban Bayramı öncesi ucuz tatlılara konulan kalitesiz malzemelerin zehirlenmelere yol açabileceğini ifade ederek uyarılarda bulundu. Ustalar, "Ucuzdur diye yanılıp almayın. Sağlığınızdan olmayın" dedi.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala tatlıcılarda hareketlilik başladı. Bayram için yoğun sipariş alınırken, tatlı ustaları merdiven altı diye tabir edilen ucuz tatlılardaki oyunlara değindi.

Kurban Bayram öncesi ucuz tatlılara konulan kalitesiz malzemelerin zehirlenmelere yol açabileceği söylendi.

aw225506-06.jpg

"TATLIYI GÜVENDİKLERİ YERDEN ALMALILAR"

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, Kurban Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını ifade etti. Geyik, “Yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımız tatlıyı güvendikleri yerden almalılar. Şeker oranı daha az tatlılar tüketmeliler. Hem et hem de şekerli tatlı mideyi rahatsız eder. Yaz ayları nedeniyle dondurmalı tatlılara daha büyük bir rağbet var” dedi.

aw225506-04.jpg

"DÜŞÜK MALİYETLİ BİR TATLI ALIRSANIZ O KADAR SAĞLIĞINIZ AÇISINDAN ZARARI OLUR"

Ucuz tatlıda hile olabileceğine değinen Geyik, “Ucuz etin yahnisi olmaz diye bir söz var. Her ucuz tatlı yenmiyor maalesef. Tatlının hilesi çoktur. Ucuzdur diye yanılıp almayın. Sağlığınızdan olmayın. Ne kadar düşük maliyetli bir tatlı alırsanız o kadar sağlığınız açısından zararı olur. Çünkü fıstığın kilogram fiyatı bin liranın üzerinde. Bu kadar yüksek maliyetler varken ucuz tatlı yiyip bayramı kendinize zehir etmeyin” ifadelerini kullandı.

aw225506-03.jpgaw225506-01.jpg

Son Haberler
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Saraylar bize göre değil. Bu ucube nizama başkaldırıyorum Siyaset
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Saraylar bize göre değil. Bu ucube nizama başkaldırıyorum
Dış ticaret endeksi geriledi Ekonomi
Dış ticaret endeksi geriledi
İrfan Can Kahveci Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nu kovdu Spor
İrfan Can Kahveci Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nu kovdu
Hava sıcaklığı 44 dereceye çıkacak Gündem
Hava sıcaklığı 44 dereceye çıkacak
Beşiktaş KAP'a bildirdi Spor
Beşiktaş KAP'a bildirdi
Gece kulübünde çıkan yangın 2 saatte küle çevirdi. Görüntüler Beşiktaş faciası gibi Gündem
Gece kulübünde çıkan yangın 2 saatte küle çevirdi. Görüntüler Beşiktaş faciası gibi
Ne verelim Diyanet'teki abilere. Diyanet Nusret'in menüsü gibi 8 milyon liralık et sipariş etti Gündem
Ne verelim Diyanet'teki abilere. Diyanet Nusret'in menüsü gibi 8 milyon liralık et sipariş etti