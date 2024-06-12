Tatlılardaki hile kendini böyle belli ediyor. Dikkat edin bayramda zehirlenmeyin

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala tatlıcılarda hareketlilik başladı. Bayram için yoğun sipariş alınırken, tatlı ustaları merdiven altı diye tabir edilen ucuz tatlılardaki oyunlara değindi.

Kurban Bayram öncesi ucuz tatlılara konulan kalitesiz malzemelerin zehirlenmelere yol açabileceği söylendi.

"TATLIYI GÜVENDİKLERİ YERDEN ALMALILAR"

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, Kurban Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını ifade etti. Geyik, “Yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımız tatlıyı güvendikleri yerden almalılar. Şeker oranı daha az tatlılar tüketmeliler. Hem et hem de şekerli tatlı mideyi rahatsız eder. Yaz ayları nedeniyle dondurmalı tatlılara daha büyük bir rağbet var” dedi.

"DÜŞÜK MALİYETLİ BİR TATLI ALIRSANIZ O KADAR SAĞLIĞINIZ AÇISINDAN ZARARI OLUR"

Ucuz tatlıda hile olabileceğine değinen Geyik, “Ucuz etin yahnisi olmaz diye bir söz var. Her ucuz tatlı yenmiyor maalesef. Tatlının hilesi çoktur. Ucuzdur diye yanılıp almayın. Sağlığınızdan olmayın. Ne kadar düşük maliyetli bir tatlı alırsanız o kadar sağlığınız açısından zararı olur. Çünkü fıstığın kilogram fiyatı bin liranın üzerinde. Bu kadar yüksek maliyetler varken ucuz tatlı yiyip bayramı kendinize zehir etmeyin” ifadelerini kullandı.