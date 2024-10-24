Tatlıses soyadını kaldırdı! Dilan Çıtak'tan olay olacak sözler

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor. Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü söyleyerek 'Tatlıses' soyadını kullanmayacağını belirtmişti.

KIZINI YOK SAYMIŞTI

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur." açıklamasını yapmış ve "İdo adamdır Melek adamdır" diyerek Urfa'daki 2 kızı, Melek ve Elif'i sayarak 4 kızım var demişti.

DİLAN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Dilan Çıtak'ı saymayan İbrahim Tatlıses'e kızından yanıt geldi. Çıtak; “Hiç üzerime alınmıyorum. Çokta ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

'SAYGIDA BİR YERE KADAR'

Instagram profilinden attığı “Tatlıses” soyadını kimliğinden de atıp atmadığı konusunda Çıtak, “Buna cevap vermiyim. Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum” dedi.