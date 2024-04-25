TAV Havalimanları ilk çeyrekte 17,1 milyon yolcuya hizmet verdi

Bu dönemde, şirket 321 milyon avro ciro ve 86 milyon avro FAVÖK elde etti. TAV’ın işlettiği havalimanlarında uluslararası uçuş trafiği yüzde 27 artışla dikkat çekti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, turizm sezonunun uzaması ve havayollarının filo genişletme stratejileri sayesinde kış döneminde yolcu trafiğinin olumlu etkilendiğini belirtti. Kaptan, “İzmir ve Ankara havalimanlarımız, AJet, Pegasus ve SunExpress gibi şirketlerin iç hatlardan dış hatlara transfer stratejilerinden faydalanıyor” dedi.

Şirketin operasyonel başarısının finansal sonuçlara da yansıdığını ifade eden Kaptan, “Ciro yüzde 28 artarak 321 milyon avroya, FAVÖK ise yüzde 97 artarak 86 milyon avroya ulaştı. Net karımız da 9 milyon avro ile pozitife geçti” şeklinde konuştu.

Kaptan, 2024 yaz sezonu için erken rezervasyonların olumlu sinyaller verdiğini ve büyük yatırım programlarının plana uygun ilerlediğini söyledi. Antalya, Almatı ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yapılan yatırımların yanı sıra, Medine Havalimanı’nın kapasitesinin artırılacağını ve bu yatırımların şirketin ortalama işletme süresini 2020’deki 8 yıldan 2024’te 29 yıla çıkardığını belirtti.

Kaptan, “2024 için 430-490 milyon avro arasında FAVÖK bekliyoruz. Orta vadede 2018’deki rekor FAVÖK seviyesi olan 573 milyon avroyu geçmeyi hedefliyoruz” dedi ve ekledi: “Çalışanlarımızın çabaları ve ortaklarımızın desteğiyle TAV Havalimanlarını dünya markası yaptık ve en yüksek FAVÖK hedefimize yakında ulaşacağımıza inanıyorum.”