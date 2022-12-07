Tavan çöktü kuaför salonunun ortasına düştü!

Çin’in Henan eyaletine bağlı Xinyang şehrinde bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza meydana geldi.
Sorunu anlamak için havalandırma boşluğuna çıkan Liu Soy isimli çalışan, tavanın çökmesiyle birlikte kuaför salonunun ortasına düştü. Soy, kazadan yara almadan kurtulurken, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından kısa sürede viral oldu.(AA)
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