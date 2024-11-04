Tavırları çok eleştirilmişti! İrem Helvacıoğlu isyan etti

Düzenleme: Hande Karacan
Tavırları çok eleştirilmişti! İrem Helvacıoğlu isyan etti

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün işletmeci Ural Kaspar'la dünyaevine girdi. Eşinin tavırları sosyal medyada gündem olunca Helvacıoğlu yapılan küfürlü yorumlara kişisel sosyal medya hesabından isyan etti.

Hem başarısıyla hem de güzelliğiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu geçtiğimiz gün işletmeci Ural Kaspar'la nikah masasına oturdu. Damatlığı kadar Ural Kaspar oğlunun düğün günü verdiği yanıtlar da çok konuşuldu.

1200xauto.webp

TAVIRLARIYLA GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz gün eşiyle bir mekan çıkışı kameralara yakalanan Kaspar'ın hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Damadın gergin tavırları, yanıtları ve ünlü oyuncunun bitkin hali gündem oldu.

p0po0.jpg

İSYAN ETTİ

Ünlü oyuncu sosyal medyadan yapılan yorumlar sonrası sitem etti. Çiçeği burnunda yeni çifte sosyal medyada küfür ve beddua yorumları gelince ünlü oyuncu, hesabından açıklamada bulundu.

Helvacıoğlu, bu mutlu günlerinde bu açıklamayı yaptığı için üzücü olduğunu söyledi. Helvacıoğlu, son günlerde ağza alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da" ifadelerini kullandı.

pp.jpg

URAL KASPAR KİMDİR?

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, ile dünyaevine giren Ural Kaspar, Suadiye’de restoranı bulunuyor. Kaspar, tanınan bir iş insanı. Özel hayatı dışında Helvacıoğlu ile olan evliliğiyle gündeme gelen Kaspar, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Kapsar, iş hayatının dışında özel hayatıyla ilgili de sosyal paylaşımlarda bulunuyor.

URAL KASPAR NE İŞ YAPIYOR?

İş insanı İstanbul’un Suadiye semtinde bulunan 'The Rua Suadiye' restoranını işletiyor. Kaspar, başarısıyla medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Kaspar’ın evliliği sosyal medyada takipçi kitlesini artırıyor.

yhyh.jpg

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Türk oyuncu ve model. İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Helvacıoğlu, sahne kariyerine tiyatro ile adım attı. Reklam projelerinde de görev alan ünlü oyuncu, sanat kariyerinde çok yönlü bir oyunculuk sergiliyor.

Son Haberler
Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyeceklerdi, polis yakaladı
Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyeceklerdi, polis yakaladı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Bonzai, esrar, skunk ve sentetik hap
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Sokak hayvanının imdadına itfaiye yetişti
Sokak hayvanının imdadına itfaiye yetişti
Lösemide bu hamle hayat kurtarıyor! Uzmanlar açıkladı
Lösemide bu hamle hayat kurtarıyor! Uzmanlar açıkladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı