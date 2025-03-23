Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Hayrettin G. idaresindeki otomobili seyir halinde iken Melek Demir idaresindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü anne Melek Demir ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kızı Elif Demir yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Son Haberler
İBB Başkan Vekili'nin seçileceği tarih belli oldu!
İBB Başkan Vekili'nin seçileceği tarih belli oldu!
Rafa Silva'yı sakatlayan İsa Dayaklı'dan mesaj var
Rafa Silva'yı sakatlayan İsa Dayaklı'dan mesaj var
Yüksekovaspor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Yüksekovaspor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama: Bildiklerim var
Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama: Bildiklerim var
Eskişehir’de rengarenk manzaralar mest etti
Eskişehir’de rengarenk manzaralar mest etti