Tavşanlı'da yangın

Çevreyolu tren garı karşısında bulunan dükkanın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldığı bildirildi. Yangının başladığını fark eden iş yeri çalışanı, derhal 112 Acil Servis'i arayarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, doğalgaz, OEDAŞ ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevre güvenliği sağlamak için tedbir aldılar. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde ve içerisinde bulunan elektronik eşyalarda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ise şu an araştırılıyor.