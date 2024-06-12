Tavşanlı'da yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı'da yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Mustafa Kahraman'a ait bir elektronik eşya tamir dükkanında meydana gelen yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Çevreyolu tren garı karşısında bulunan dükkanın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldığı bildirildi. Yangının başladığını fark eden iş yeri çalışanı, derhal 112 Acil Servis'i arayarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, doğalgaz, OEDAŞ ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevre güvenliği sağlamak için tedbir aldılar. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde ve içerisinde bulunan elektronik eşyalarda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ise şu an araştırılıyor.

Son Haberler
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın Gündem
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın
Apple hisselerine yapay zeka dopingi Teknoloji
Apple hisselerine yapay zeka dopingi
Galatasaray Akademi Yaz Spor Okulu başlıyor: 24 Haziran - 23 Ağustos arası eğlence ve eğitim bir arada! Ekonomi
Galatasaray Akademi Yaz Spor Okulu başlıyor: 24 Haziran - 23 Ağustos arası eğlence ve eğitim bir arada!
Kızılcık Şerbeti finalinin şoke eden kamera arkası. İşte hiçbir yerde olmayan o sahneler Magazin
Kızılcık Şerbeti finalinin şoke eden kamera arkası. İşte hiçbir yerde olmayan o sahneler
Türkiye'nin mobilya devi iflas etti. Alacaklılar sıraya girdi Ekonomi
Türkiye'nin mobilya devi iflas etti. Alacaklılar sıraya girdi
İsmail Saymaz çileden çıktı: Meral Akşener bu 5 soruya cevap versin Gündem
İsmail Saymaz çileden çıktı: Meral Akşener bu 5 soruya cevap versin