Satış fiyatı 3 sterlin olan ürünün Türkiye satış fiyatı gündem oldu

Yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle market fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Peş peşe gelen dev zamlar vatandaşın belini büküyor.

Ancak ihracat fazlası olan ve Türkiye'deki market raflarında yerini alan bir kahve ürünü tartışma konusu oldu.

Üzerinde "Tavsiye edilen satış fiyatı 3 sterlin" yazan bir kahve, Türkiye'de 160 TL'den satışa sunuldu.

Güncel kurla yaklaşık 67 TL'ye denk gelen kahvenin 100 TL farkla satılması müşterilerin tepkisine neden oldu.