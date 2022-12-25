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Satış fiyatı 3 sterlin olan ürünün Türkiye satış fiyatı gündem oldu

Yurtdışı ambalajıyla market reyonuna giren kahve ürünü yeni bir tartışmayı başlattı. Tavsiye edilen satış fiyatı 3 sterlin olan ürün Türkiye'de 160 TL'den satılıyor.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 08:56
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Tavsiye edilen satış fiyatı 3 sterlin olan ürünün Türkiye satış fiyatı gündem oldu

Satış fiyatı 3 sterlin olan ürünün Türkiye satış fiyatı gündem oldu
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Yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle market fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Peş peşe gelen dev zamlar vatandaşın belini büküyor.

Ancak ihracat fazlası olan ve Türkiye'deki market raflarında yerini alan bir kahve ürünü tartışma konusu oldu.

Üzerinde "Tavsiye edilen satış fiyatı 3 sterlin" yazan bir kahve, Türkiye'de 160 TL'den satışa sunuldu.

Güncel kurla yaklaşık 67 TL'ye denk gelen kahvenin 100 TL farkla satılması müşterilerin tepkisine neden oldu.

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