Tavuk çiftliğinde cinayet

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavuk çiftliğinde cinayet

Malatya'da bir tavuk çiftliğinde yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisi olarak İYİ Parti Malatya eski il başkanını arıyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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