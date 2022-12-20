Tavuk eti alırken dikkat! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde skandal bir olay yaşandı.

DHA’nın haberine göre; Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinde görevli gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerinin de katıldığı denetimlerde, toptan satış ve dağıtım yapan depolar kontrol edildi.

Alınan bilgiye göre, ekipler denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram tavuk eti ele geçirdi. Etleri imha eden ekipler, firmaya ceza kesti.

Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram paketli tavuk eti belirlendi. Etlere el koyan ekipler, imha ederken işletmelere ise cezai işlem uygulandı.