Tavuk etiyle ilgili kritik açıklama. Ticaret Bakanlığı sınırlama getirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk etiyle ilgili kritik açıklama. Ticaret Bakanlığı sınırlama getirdi
Ticaret Bakanlığı tavuk eti ihracatında önemli açıklama. Bakanlık tavuk eti ihracatında sınırlama getirdi. İhracat miktarı 10 bin tonu geçmeyecek.

Ticaret Bakanlığı tavuk eti ihracatına sınırlama getirdi. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yapılan üç sayfalık açıklamada,"Ticaret Bakanlığımız tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir."denildi

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