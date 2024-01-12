Tavuklu bezelye yemeği nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Tavuklu bezelye yemeği nasıl yapılır?
İşte tavuklu bezelye yemeği tarifi...

Tavuklu bezelye yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler

4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
500g tavuk eti
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet patates
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
2 su bardağı taze bezelye
5 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

Soğan yemeklik doğranır. Tencereye alınan sıvı yağ pembeleşene kadar kavurulur.
Üzerine doğranan tavuk etleri eklenir. Tavuklar sulanıp suyunu çekene kadar kavurulur.
Tavuklar suyunu çekmeye başlarken salçası ve tuzu ilave edilir, tavukları ezmeden nazikçe karıştırılır.
Küp küp doğranan patatesler de eklenir malzemeler birbiri ile özleşene kadar karıştırılır.
Bezelyeleri ve baharatları eklenir, tekrar karıştırılır.
Yemeğin üzerine çıkacak kadar sıcak suyu eklenir. Yemek kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara kontrol edilerek pişirmeye bırakılır.
Su miktarı az gelirse siz biraz daha ilave edilir.
Pişen tavuklu bezelye yemeği ocaktan alınır ve servis edilir.

Afiyet olsun…

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