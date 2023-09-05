Tayfun bir kadını böyle uçurdu

Tayvan’da 4 yıl sonra karaya vuran ilk tayfun olan Haikui Tayfunu’nu ülkede büyük hasara neden oldu.

Tayfunun etkili olduğu 2 gün içerisinde 116 kişi yaralanırken özellikle dağlık kesimlerde çok sayıda toprak kayması meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle bir kadın sokak ortasında havaya uçtu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle güneydoğu bölgesinde toplam 7 bin kişi tahliye edilirken 260 bin ev elektriksiz kaldı. Yetkililer, ilerleyen saatlerde bölgeye yeniden elektrik verileceğini açıkladı. T

Tayfunun şiddetinin en fazla hissedildiği dün güney, doğu ve iç kesimlerdeki şehirlerde 1 gün tatil ilan edilirken feribot seferlerine de ara verildi. Tayvan Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada 208 yurtiçi ve 23 yurt dışı uçuşun ertelendiği kaydedildi.