Tayfun bir kadını böyle uçurdu

Tayvan’ın güneyinde hafta sonu etkili olan Haikui Tayfunu nedeniyle 116 kişi yaralanırken, bir kadın rüzgarın etkisiyle havaya uçtu.

KAYNAK: İHA
Tayfun bir kadını böyle uçurdu

Tayvan’da 4 yıl sonra karaya vuran ilk tayfun olan Haikui Tayfunu’nu ülkede büyük hasara neden oldu.

Tayfunun etkili olduğu 2 gün içerisinde 116 kişi yaralanırken özellikle dağlık kesimlerde çok sayıda toprak kayması meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle bir kadın sokak ortasında havaya uçtu.

dfhfgjghkjhljk.jpg

sfdgdfhfgkgjhljkslk.jpg

Şiddetli yağışlar nedeniyle güneydoğu bölgesinde toplam 7 bin kişi tahliye edilirken 260 bin ev elektriksiz kaldı. Yetkililer, ilerleyen saatlerde bölgeye yeniden elektrik verileceğini açıkladı. T

Tayfunun şiddetinin en fazla hissedildiği dün güney, doğu ve iç kesimlerdeki şehirlerde 1 gün tatil ilan edilirken feribot seferlerine de ara verildi. Tayvan Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada 208 yurtiçi ve 23 yurt dışı uçuşun ertelendiği kaydedildi.

aw022704-06.jpg

aw022704-03.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
İspanya'da 60 bin tren yolcusu mağdur oldu Dünya
İspanya'da 60 bin tren yolcusu mağdur oldu
Fatih Terim boğazda ortaya çıktı. Resultante importante içki oldu Spor
Fatih Terim boğazda ortaya çıktı. Resultante importante içki oldu
Reynmen evlilik sinyalini verdi. "Büyüsü bozulmasın" Magazin
Reynmen evlilik sinyalini verdi. "Büyüsü bozulmasın"
Emre Kocadağ Nuri Alço oldu Spor
Emre Kocadağ Nuri Alço oldu
Motokurye yumruklara rağmen elleri arkasında bekledi Güncel
Motokurye yumruklara rağmen elleri arkasında bekledi
Dilan Çiçek Deniz babasıyla poz verdi Magazin
Dilan Çiçek Deniz babasıyla poz verdi
Emekliler için verilen talimatı yandaş medya sızdırdı Ekonomi
Emekliler için verilen talimatı yandaş medya sızdırdı