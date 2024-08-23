Taylad'da toprak kayması: 10 ölü

Kaynak: İHA
Taylad'da toprak kayması: 10 ölü

Tayland'da meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taylad'da toprak kayması: 10 ölü

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Güney Asya ülkesi Tayland’da son günlerde etkili olan ve birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyen muson yağışları, ünlü tatil merkezi Phuket’te de sel ve toprak kaymasına neden oldu. Phuket Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 03.30’da Karon ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2’si Rus vatandaşı 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hayati tehlikesi bulunmayan 20 yaralının çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Yaşanan felaketten etkilenen evlerde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına birçok yardım kuruluşu ve Tayland Ordusu katılırken, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için bölgede “acil durum merkezi” kuruldu. Phuket Vali Yardımcısı Srattha Thongkam, toprak kaymalarının yaşandığı Karon, Rawai ve Chalong kasabalarının “afet bölgesi” ilan edildiğini açıklarken, önceliklerinin Karon bölgesinde toprak altında kalanların olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade etti.
Karon bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları, hafif yağmur altında devam ediyor.

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