Taylan Antalyalı sürprizi

Bonservisi Galatasaray'da bulunan, geçen sezon ise Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Antalyalı, 2019 yılında Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş, 2022'de Ankaragücü'ne, geçen sezon da Samsunspor'a kiralanmıştı.

Taylan, Samsunspor'da 26 maçta forma giyerken, 2 de gol attı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Trabzonspor'un transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Taylan'ı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın istediği iddia edildi.

