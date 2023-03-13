Ankaragücü Galatasaray'la masaya oturacak. Taylan ve Emre için teklif yapacak

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde gündem transfer.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın bonservisini almak isteklerini sözlü bir şekilde iletti. Taraflar önümüzdeki günlerde İstanbul'da yeniden görüşecek.

Taylan Antalyalı 20 maçta 2 gol ile 2 asist yaptı ve 4 gole katkı sundu. Emre Kılınç ise 21 karşılaşmada 2 defa rakip fileleri havalandırdı ve 4 kez de gol pası hazırladı. Taylan'ın Haziran 2026, Emre'nin ise Haziran 2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

Ankaragücü'nün Süper Lig'deki durumu

Süper Lig'de 23 maça çıkan Ankaragücü aldığı 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 25 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor.