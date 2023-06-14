Taylan’a Süper Lig’den talip çıktı

Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Çaykur Rizespor’un, Taylan Antalyalı ile ilgilendiği iddia edildi.

Taylan’a Süper Lig’den talip çıktı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Başkent temsilcisi Ankaragücü’ne kiralanan ve burada gösterdiği performans ile göz boyayan Taylan Antalyalı’ya ligin yeni ekiplerinden Rizespor’un talip olacağı iddia edildi.

SEZONA İDDİALI GİRMEK İSTİYORLAR
Spor Toto 1.Lig’de 2. olan ve Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Çaykur Rizespor sezona iddialı girmek istiyor. Takvim’de yer alan habere göre Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırıp yerine İlhan Palut’u getiren Karadeniz temsilcisi orta sahasını güçlendirmek adına önümüzdeki günlerde Taylan Antalyalı için resmi temaslara başlayacak.

8 GOLE ETKİ ETTİ
Taylan Antalyalı sezon başı kiralandığı Başkent temsilcisinde, forma giydiği 33 maçta 3 gol 5 asist kaydetmişti.

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