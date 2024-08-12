Tayland badmintonda tarih yazdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tayland badmintonda tarih yazdı

Pazartesi günü Paris Olimpiyatları'nda badminton erkekler tekler finalinde Danimarkalı Viktor Axelsen'e 2-0 yenilen Taylandlı Kunlavut Vitidsarn, gümüş madalyanın sahibi oldu. Kunlavut'un kazandığı gümüş madalya, Tayland'ın badmintondaki ilk Olimpiyat madalyası oldu.

Axelsen'in seribaşı olduğu belirtilen Kunlavut, Danimarkalı oyuncunun "karşısında oynamanın çok zor" olduğunu söyledi.

23 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı her şey çok iyi ama bana göre fena değil. İlk kez olimpiyatlara katıldım ve finale kadar yükseldim, bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Kunlavut iyi bir başlangıç ​​yaptı ancak Axelsen kısa sürede ritmini buldu ve ilk oyunda önemli bir fark yakaladı.

Ağlara gönderdiği ve ters dönen şutuyla galibiyete ulaşan oyuncu, elini kaldırarak özür diledi ve 24 dakikada maçı tamamladı.

Axelsen ikinci oyunda da durdurulamazdı ve 1.94 boyundaki vücudunun tüm gücünü kullanarak rakibini adeta şuta boğdu.

Axelsen "Dürüst olmak gerekirse kazandığımda nasıl kutlayacağımı bile bilmiyordum çünkü kazanmaya o kadar odaklanmıştım ki" dedi.

Danimarkalı sporcu, 2008 ve 2012'de şampiyonluk kazanan Çinli efsane Lin Dan'dan bu yana Olimpiyat erkekler tekler şampiyonluğunu koruyan ilk erkek sporcu oldu. Axelsen, Paris'te kazanmanın, Covid kısıtlamaları nedeniyle büyük ölçüde boş olan Tokyo Oyunlarındaki ilk altınından daha fazla anlam ifade ettiğini söyledi.

kunlavut-silver3.jpg

ap24218562422621-696x464.jpg

06152210-gettyimages-2165464686-cover-1024x683.webp

06152423-gettyimages-2165464678-cover-1024x683.webp

afp2024080536at97yv1highresoly-8423-4181-1722931921.jpg

kunlavut-silver2.jpg

Son Haberler
Cem Küçük AKP’ye başkaldırdı. Size az bile yapıyorlar Gündem
Cem Küçük AKP’ye başkaldırdı. Size az bile yapıyorlar
Demansı engelleme egzersizleri ortaya çıktı Sağlık
Demansı engelleme egzersizleri ortaya çıktı
"Maliye yardım dağıtıyor" diye dolandırdılar. 23 ilde operasyon Gündem
"Maliye yardım dağıtıyor" diye dolandırdılar. 23 ilde operasyon
Sadece bunun için 150 bin lira istediler. ‘Yok artık’ dedirten tarife Ekonomi
Sadece bunun için 150 bin lira istediler. ‘Yok artık’ dedirten tarife
Ben Stokes'un sakatlığı İngiltere'yi yıktı Spor
Ben Stokes'un sakatlığı İngiltere'yi yıktı
Brezilya virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü mü? Sağlık
Brezilya virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü mü?
Dolar haftaya nasıl başladı? Ekonomi
Dolar haftaya nasıl başladı?