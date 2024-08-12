Tayland badmintonda tarih yazdı

Axelsen'in seribaşı olduğu belirtilen Kunlavut, Danimarkalı oyuncunun "karşısında oynamanın çok zor" olduğunu söyledi.

23 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı her şey çok iyi ama bana göre fena değil. İlk kez olimpiyatlara katıldım ve finale kadar yükseldim, bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Kunlavut iyi bir başlangıç ​​yaptı ancak Axelsen kısa sürede ritmini buldu ve ilk oyunda önemli bir fark yakaladı.

Ağlara gönderdiği ve ters dönen şutuyla galibiyete ulaşan oyuncu, elini kaldırarak özür diledi ve 24 dakikada maçı tamamladı.

Axelsen ikinci oyunda da durdurulamazdı ve 1.94 boyundaki vücudunun tüm gücünü kullanarak rakibini adeta şuta boğdu.

Axelsen "Dürüst olmak gerekirse kazandığımda nasıl kutlayacağımı bile bilmiyordum çünkü kazanmaya o kadar odaklanmıştım ki" dedi.

Danimarkalı sporcu, 2008 ve 2012'de şampiyonluk kazanan Çinli efsane Lin Dan'dan bu yana Olimpiyat erkekler tekler şampiyonluğunu koruyan ilk erkek sporcu oldu. Axelsen, Paris'te kazanmanın, Covid kısıtlamaları nedeniyle büyük ölçüde boş olan Tokyo Oyunlarındaki ilk altınından daha fazla anlam ifade ettiğini söyledi.