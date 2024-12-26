Tayland, BRICS'e "partner ülke" olması davetini kabul etti

Kaynak: AA
Tayland, BRICS'e "partner ülke" olması davetini kabul etti

Tayland, BRICS'e partner ülke olarak katılma davetini kabul etti. Tayland Hükümet Sözcüsü, bu kararın kabine oylamasında onaylandığını açıkladı.

Tayland, BRICS'e "partner ülke" olarak katılma davetini kabul ettiğini duyurdu. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, 23-24 Ekim tarihlerinde Rusya'da düzenlenen BRICS zirvesi sonrası Tayland'a yapılan davetin kabine tarafından onaylandığını açıkladı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, BRICS üyeliğinin ticaret, yatırım, gıda ve enerji güvenliği alanlarında Tayland'a fayda sağlayacağını belirtti.

Bir sonraki adımda, Tayland Dışişleri Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar bu kararı BRICS dönem başkanı Rusya'ya bildirmesi bekleniyor.

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