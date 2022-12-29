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Selfie çekerken trenden düşüp öldü

Tayland’da bir turist selfie çekmek isterken çekerken trenden uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 08:27
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Tayland'da bir turist selfie çekmek isterken trenden düşüp öldü

Selfie çekerken trenden düşüp öldü
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Selfie çekmek isterken hayatını kaybedenler arasına bir kişi daha eklendi.Tayland’da bir turist, uçurumlarla dolu yolda selfie çekerken trenden uçuruma yuvarlandı.

Arkadaşlarıyla birlikte tatil için gittiği Tayland’da, hareket halindeki trende selfie çekmeye çalışan 45 yaşındaki Patrick Ward trenden metrelerce aşağıya düştü.

8 METREDEN YUVARLANDI HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıkları, adamın fotoğraf çekmek için trenin kapısını açmaya çalıştığını söyledi.

Kurtarma ekipleri, zorlukla indikleri yamacın 8 metre aşağısına düşen adamı yaklaşık yarım saat boyunca hayata döndürmeye çalıştı. Ancak turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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