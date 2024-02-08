Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü. 'Ekmek teknesi' hayattan kopardı

Kaynak: İHA
Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü. 'Ekmek teknesi' hayattan kopardı
Tayland’da para kazanmak için yanında gezdirdiği ve çalıştırdığı fil tarafından ezilen bir kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Tayland’ın Nakhon Sawan’da eyaletinde geçtiğimiz salı günü bir kadın, para kazanmak için sokaklarda gezdirdiği fil tarafından ezilerek feci şekilde can verdi.

Olay anı fili seven bir aile tarafından kaydedildi. Görüntülerde, filin sahibinin çaldığı zillerden korktuğu ve birden sahibinin üzerine doğru koştuğu görüldü.

Saldırı sırasında göğsünden aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Janthira Chuenlam isimli kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

tayland-fil.jpgDişi filin sahibi tarafından yavrusundan ayrıldığı belirtilerek, filin saldırı öncesi veya sonrasında herhangi bir agresif tavır göstermediği belirtildi.

FİL EVCİL HAYVAN STATÜSÜNDE

Nakhon Sawan Eyalet Hayvancılık Memuru Jatesada Ong-Art yaptığı açıklamada, yaşanan trajik olayda birçok yasanın ihlal edildiğini vurgularken, Tayland’da evcil hayvan kategorisine giren ve kültürel bir miras olan fillerin dilencilik amacıyla uygunsuz şekilde kullanılmasının yanlış olduğuna dikkat çekti.

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