Tayland’da tutuklu bulunan eski Başbakan serbest kaldı

Tayland’da 15 yıllık sürgün hayatının ardından döndüğü ülkesinde tutuklanan eski Başbakan Thaksin Shinawatra özgürlüğüne kavuştu.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında hakkındaki hapis cezası nedeniyle tutuklanan 74 yaşındaki eski Başbakan Shinawatra, bugün şartlı tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle 8 yıldan 1 yıla indirilen hapis cezasını hastanede geçiren Shinawatra’nın araçla başkent Bangkok’taki konutuna girdiği ve yanında iktidardaki Pheu Thai partisinin lideri olan küçük kızı Paetongtarn Shinawatra olduğu belirtildi.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Thaksin'in serbest bırakılmasından dolayı mutlu olduğunu ve bunun yasalara uygun olduğunu vurguladı. Thaksin Shinawatra'nın tahliyesi ülkede tartışmalara neden olurken, Senatör Somchai Swangkarn yaptığı açıklamada, “Çok mu hasta? Şartlı tahliye mi? Ne hastalığı? Huzur içinde yat Tayland adaleti” ifadelerini kullandı.



DARBEYLE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Tayland’da iki dönem başbakanlık yapan 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006’daki askeri darbe ile görevden alınmıştı. Darbenin ardından görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Thaksin, 2008 yılında ülkeden kaçmıştı. Thaksin, 22 Ağustos 2023’te Dubai’den Tayland’a döndükten sonra cezaevine gönderilmiş, aynı gün polis hastanesine sevk edilmişti.