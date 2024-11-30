Tayland’daki selde can kaybı 9’a yükseldi

Kaynak: İHA
Tayland’daki selde can kaybı 9’a yükseldi

Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.Tayland'ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı selde bilanço artıyor.

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Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamada, "8 eyalette meydana gelen sel felaketi 553 bin 921 haneyi etkiledi ve 9 kişinin ölümüne yol açtı" ifadeleri kullanıldı. 13 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, okullarda ve tapınaklarda geçici barınma merkezleri kurulduğu belirtildi.

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Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde daha yoğun yağış beklendiğini aktarırken, ani sel uyarısında bulundu.Komşu Malezya'da da muson yağışlarının beraberinde getirdiği sellerde 3 kişi hayatını kaybederken, 122 binden fazla kişi tahliye edildi.

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