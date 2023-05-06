Tayland'daki Türk vatandaşları oylarını kullanmaya başladı

Güney Asya ülkesi Tayland'da yaşayan Türk vatandaşları, genel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Tayland'daki Türk vatandaşları oylarını kullanmaya başladı

Tayland'da yaşayan ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Tayland'daki Türk seçmenler, Bangkok'ta bulunan Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği'nde yerel saatle 09.00 - 21.00 saatleri arasında oy kullanacak.

Türk vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği'ne geldi.

Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy yaptığı basın açıklamasında, seçim çalışmalarının büyükelçilikte şu ana kadar oldukça düzenli devam ettiğini ve katılımın yoğun olduğunu belirtirken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bağlı bulundukları büyükelçiliklere oy kullanmaya davet etti.

Türk seçmenler oylarını kullanarak seçimlerin herkese hayırlı olmasını diledi.

(İHA)

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