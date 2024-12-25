Tayland'ın ihracat oranı üst üste 5. ayında da yükseldi

Tayland, Kasım 2024’te ihracatını yıllık %8,2 artırarak 25,61 milyar dolara çıkardı. Bu artış, Ekim ayında kaydedilen %14,6’lık hızlı büyümeden belirgin bir şekilde azaldı. Tayland, bu verilerle ihracatında beşinci ay üst üste büyüme kaydetmiş oldu. Artış, tarım, tarıma dayalı sanayi ve sanayi ürünlerinin ihracatındaki yükselişle desteklendi.

Tarım ürünlerinin ihracatı %4,1 artarken, tarıma dayalı sanayi ürünlerinde %7,7’lik bir yükselme görüldü. Özellikle taze, soğutulmuş, dondurulmuş ve kuru meyveler (%44,8), evcil hayvan mamaları (%18,1) ve konserve edilmiş meyveler (%24,6) ihracatını artıran başlıca ürünler oldu. Sanayi ürünlerinin ihracatı ise %9,5 oranında arttı. Bu artış, bilgisayarlar, ekipmanlar ve parçaları (%40,8) ile mekanik bileşenlerdeki (%16,7) yükselişten kaynaklandı. Öte yandan, yarı iletkenler, transistörler ve diyotların ihracatı %71,5 oranında büyük bir düşüş gösterdi.

İhracatın en büyük pazarlarında artış kaydedildi. ABD’ye yapılan ihracat %9,5, Çin’e %16,9 ve Avrupa Birliği’ne %11,2 oranında yükseldi. Ancak, Japonya’ya yapılan ihracat %3,5 azalırken, ASEAN ülkelerine ihracat da %1,5 düşüş gösterdi.

2024 yılı itibarıyla, Tayland’ın 11 aylık ihracatı %5,14 artarak 275,76 milyar dolara ulaşmış durumda. Geçen yıl ise ülkenin ihracatında %1’lik bir düşüş yaşanmıştı. Tayland, küresel talepteki dalgalanmalara rağmen ihracatındaki güçlü performansını sürdürmeye devam ediyor.