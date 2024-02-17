Taylandlı kadın İzmir Marşı'nı coşkuyla söyledi. İçimizdeki hainler görsün

Serhat Ağa
Taylandlı kadın İzmir Marşı'nı coşkuyla söyledi. İçimizdeki hainler görsün
Taylandlı kadının İzmir Marşı’nı coşkuyla söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları “İçimizdeki hainler görsün” yorumu yaptı.

Sosyal medya fenomeni Türk gezgin Ahmet Ertem’in Tayland’dan paylaştığı bir video viral oldu. Videoda hediyelik eşya dükkanı işleten Taylandlı bir kadın eline Türk bayrağı alarak coşkuyla İzmir Marşı’nı söyledi. Kadının marş söylediği anlar büyük beğeni topladı.

Tayland’da hediyelik eşya dükkanı işleten kadın, Türk müşteri görünce Atatürk’ü çok sevdiğini söyledi. Sosyal medya fenomeni Ahmet Ertem’in paylaştığı videoda kadın, dükkanında bulunan Türk bayrağını ve Atatürk tişörtünü gösterdi. Taylandlı kadın sonrasında İzmir Marşı’nı coşkuyla söyledi. Taylandlı kadının Türk bayrağını öpmesi de dikkat çekti.

Ortaya çıkan görüntülere “İçimizdeki hainler görsün” yorumu yapıldı.

Son Haberler
1 adet domates 5.23 TL oldu. Domates ülkesi Türkiye'nin getirildiği hale bakın Ekonomi
1 adet domates 5.23 TL oldu. Domates ülkesi Türkiye'nin getirildiği hale bakın
Cami tuvaletine kendini yakmaya çalıştı Gündem
Cami tuvaletine kendini yakmaya çalıştı
İnsanlar yaşlandıkça neden küçülüyor? En aza indirmek için neler yapılabilir? Sağlık
İnsanlar yaşlandıkça neden küçülüyor? En aza indirmek için neler yapılabilir?
Vaşak ailesine böyle seslendi. Milli Parklar da onu görüntüledi Yaşam
Vaşak ailesine böyle seslendi. Milli Parklar da onu görüntüledi
Esenyurt'ta parasını vermediği iddia edilen eski patronunu bıçakladı Gündem
Esenyurt'ta parasını vermediği iddia edilen eski patronunu bıçakladı
Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Ünlü oyuncu başrolde Kültür Sanat
Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Ünlü oyuncu başrolde
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda Spor
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda