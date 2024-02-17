Taylandlı kadın İzmir Marşı'nı coşkuyla söyledi. İçimizdeki hainler görsün

Sosyal medya fenomeni Türk gezgin Ahmet Ertem’in Tayland’dan paylaştığı bir video viral oldu. Videoda hediyelik eşya dükkanı işleten Taylandlı bir kadın eline Türk bayrağı alarak coşkuyla İzmir Marşı’nı söyledi. Kadının marş söylediği anlar büyük beğeni topladı.

Tayland’da hediyelik eşya dükkanı işleten kadın, Türk müşteri görünce Atatürk’ü çok sevdiğini söyledi. Sosyal medya fenomeni Ahmet Ertem’in paylaştığı videoda kadın, dükkanında bulunan Türk bayrağını ve Atatürk tişörtünü gösterdi. Taylandlı kadın sonrasında İzmir Marşı’nı coşkuyla söyledi. Taylandlı kadının Türk bayrağını öpmesi de dikkat çekti.

Ortaya çıkan görüntülere “İçimizdeki hainler görsün” yorumu yapıldı.