Taylor Swift konserinde rüşvet krizi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Son konserinde, iddiaya göre, konser güvenliği tarafından rüşvet alınarak içeriye alınan hayranların olduğu ortaya çıktı.

Taylor Swift konserinde rüşvet krizi

Taylor Swift geçtiğimiz gün ABD’nin Los Angeles şehrinde sevenleriyle buluştu.

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Binlerce kişi Swift’i canlı olarak dinlemek için konserin verildiği mekana akın etti.
Konserin gerçekleştiği mekanda en ucuz koltuk bile 700 dolara satılırken, bazı şaşırtıcı ayrıcalıklar elde etmek isteyen hayranlar, düşük miktarlarda rüşvet ödeme yoluna gittiler.

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İddiaya göre, ünlü ismin bazı hayranları 60 dolardan bazıları ise 100 dolardan daha düşük bir miktarı güvenlik görevlilerine rüşvet vererek içeriye alındı.

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TMZ’nin aktardığına göre rüşvetçi hayranların bazıları yaptıkları etik dışı davranışı şu sözlerle itiraf etti, “Güvenlik kontrol noktalarını geçtikten sonra biletleme acentesi kısmına doğru yürüyoruz. Güvenliklere rüşveti verdikten sonra sürekli hareket ediyoruz. Açık koltuklar bulmaya çalışıyor, koltuğun gerçek sahipleri geri gelene kadar koridorlarda ve açık alanlarda duruyoruz. Güvenliğe rüşvet veren konser alanına girmek bizim için oldukça stresli bir eylem.”

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Konser sırasında yaşanan bu etik dışı olay adeta etkinliğin önüne geçti. Ünlü ismin birçok hayranı sosyal medyada adaletin ön planda tutulmadığını savundu.

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