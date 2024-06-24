Taylor Swift sahneye sevgilisinin kucağında çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taylor Swift sahneye sevgilisinin kucağında çıktı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, konsere Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce’nin kucağında çıktı.

Travis Kelce, Wembley sahnesinde Taylor Swift'in gösterisine katılarak hayranlarını şok etti.

İkili, Cuma akşamı Instagram'da fotoğraf paylaştıktan sonra ilk kez birlikte sahneye çıktı.

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Amerikalı futbolcu, I Can Do It With a Broken Heart şarkısından önce kostüm değişikliği için sahnede Taylor'a katıldı ve hayranlarını bir kez daha çılgına çevirdi.

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Beyaz papyon, frank ve silindir şapka giyen Kelce, gösterinin bir parçası olarak Swift’i kaldırdı, yelpazeledi ve yüzünü pudraladı.

Ünlü şarkıcı performansına devam etmeden önce sevgilisine bir öpücük göndermeyi de ihmal etmedi.

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