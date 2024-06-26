Travis Kelce, Taylor Swift'e aşık olduğu anı anlattı

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Travis Kelce, Taylor Swift'e aşık olduğu anı anlattı

Amerikan futbolcusu Travis Kelce, dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e aşık olduğu anı ilk kez anlattı.

Salı günü yayınlanan “Bussin' With The Boys” podcastine katılan 34 yaşındaki Kansas City Chiefs oyuncusu, 14 kez Grammy ödülü kazanan sevgilisi ile yaşadığı aşk hakkında sorgulandı.

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Gezegendeki en büyük pop yıldızıyla çıkmanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda, üç kez Super Bowl şampiyonu olan Travis Kelce sözlerini esirgemedi.

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Ortak sunucular Will Compton ve Taylor Lewan'a, "Siz bazı şeyleri gizli tutmak istiyorsunuz ama aynı zamanda ben hiçbir şeyi saklamak için burada değilim. İşte benim kızım. Bu benim kadınım. Bundan gurur duyuyorum." diyen Kelce, "Burada oturup 'Bunu nasıl gizli tutabilirim?' diye hokkabazlık yapmaya çalışmıyorum. Yaptığı her şeyin manşette yer aldığını bilerek, herkesin özel hayatınıza girmesine ve bu konuda yorum yapabilmesine izin vermek istemezsiniz." ifadelerini kullandı.

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Ve global bir fenomen olmasına rağmen, Taylor Swift’in gerçekçiliği Kelce'nin ona aşık olmasını sağladı.

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Kelce, Taylor Swift’i anlatırken "Kendisinin çok farkında. Böyle durumları anlıyor ve sanırım bu yüzden ona aşık olmaya başladım; arkadaşlarının ve ailesinin yanında çok içten davranıyor." ifadelerini kullandı.

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