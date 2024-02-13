Taylor Swift sevgilisinin dudaklarına yapıştı. Yüz milyonlarca kişi o anı izledi

Her yıl Amerikan futbol sezonunun zirve etkinliği olan Super Bowl maçı Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Tören başladığında Taylor Swift sahaya indi ve sevgilisinin dudaklarına yapıştı.

Taylor Swift ve Kansas City Chief'in oyuncusu Travis Kelce'nin ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla NFL etkisi daha da arttı.

Büyük ilgiyle karşılanan Swift tören başladığında sahaya indi ve üzerine konfeti yağdı.

Ünlü şarkıcının sevgilisini bulup dudaklarına yapışması Super Bowl 2024'ün unutulmaz anlarından biri olarak tarihe adını yazdırdı.

Maç boyunca Taylor Swift'in tepkileri yakından takip edildi ve Chiefs'in maçı kazanmasının ardından Swift'in sevgilisi Kelce'yi tüm kameralar önünde öpmesi büyük yankı uyandırdı.

İZLENME REKORU KIRDI

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl gündem olmayı başarıyor. Super Bowl'un reyting sonuçları açıklandı. 11 Şubat'ta Las Vegas'ta düzenlenen Super Bowl etkinliğini 123,4 milyon kişi izledi.

Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers karşılaşmasına sahne olan ve Usher'ın inanılmaz bir gösteri sergilediği Super Bowl, tüm zamanların en çok izlenen Super Bowl etkinliği olmakla kalmadı.

1969 yılında Apollo 11'in Ay'ın yüzeyine inişinden bu yana en çok reyting alan televizyon yayını olarak tarihe geçti. Neil Amstrong ve Edwin Aldrin 1969 yılında Ay'a ayak basan ilk insanlar olmuştu. CNN'in haberine göre, Ay'a iniş anının 125-150 milyon kişi tarafından izlendiği tahmin ediliyor.