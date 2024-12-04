Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi

Müzik dünyasının önde gelen yayınlarından Billboard, 21. yüzyılın en büyük pop yıldızını belirlediği sıralamada Beyoncé’yi birinci seçti. Bu karar, Taylor Swift hayranlarının tepkisini çekti. Yayın, 43 yaşındaki sanatçıyı seçme gerekçesi olarak "25 yıllık etkisi, evrimi ve iz bırakan kariyerini" öne sürdü.

Sosyal medyada patlak veren tartışmalarda Swift’in hayranları, sanatçılar arasında daha objektif kriterler kullanılması gerektiğini savundu. Bir kullanıcı, "Taylor, son beş yılda Beyoncé’nin tüm kariyerinden daha fazla etki yarattı" derken, bir başkası "Swift’in albüm satışları, yayın dinlemeleri ve turne hâkimiyeti daha güçlü" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, Beyoncé’nin hayranları da kararın arkasında durdu. Bir kullanıcı, "Beyoncé’nin son 30 yıldaki kalıcılığı eşsiz. Sadece bu bile onun en büyük sanatçı olduğunu kanıtlıyor" yorumunu yaptı. Başka bir hayran ise "Sonuç: #yeteneğiylekazandı" diyerek kararın doğruluğunu savundu.

İKİLİ BİRBİRİNE DESTEK VERİYOR

Hayranlar arasındaki rekabetin aksine, Beyoncé ve Swift’in birbirlerini desteklemeye devam ettiği biliniyor. Ekim 2023’te Beyoncé, Swift’in Eras Tour filminin prömiyerine katılmış ve ikili basına birlikte poz vermişti. Kasım 2023’te ise Swift, Londra’da düzenlenen Renaissance film galasına katılarak bu jesti karşılıksız bırakmadı.

Swift, sosyal medya paylaşımında Beyoncé’yi överek, "Hayatımda onun etkisi olmadan neler olurdu, hayal bile edemiyorum. Bugün burada olması adeta bir peri masalı" ifadelerini kullanmıştı.

Sonuç olarak, sosyal medya tartışmaları süredursun, iki dev sanatçı arasındaki dostluk, hayranlarına örnek olmaya devam ediyor.