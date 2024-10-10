Taylor Swift ve Morgan Wallen afetzedeler için kolları sıvadı

Ünlü sanatçılar Taylor Swift ve Morgan Wallen, Helene ve Milton Kasırgaları’ndan etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarına destek veriyor.

Taylor Swift, Çarşamba günü Feeding America adlı yardım kuruluşuna 5 milyon dolar bağışladı. Bu kuruluş, kasırgalardan etkilenen Florida, Georgia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina’da ihtiyaç sahibi kişilere gıda, temiz su ve temel malzemeler sağlıyor. Feeding America, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Swift'in yaptığı bağışın, kasırgalardan etkilenen toplulukların yeniden inşasına ve toparlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu katkı, bu yıkıcı fırtınalardan etkilenen insanlara gerekli yardımları ulaştırarak, onların karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak. Açlığa son verme hareketine ve ihtiyacı olan topluluklara destek verdiğin için teşekkür ederiz, Taylor."

MORGAN WALLEN’DEN YARDIM KAMPANYASI

Bir diğer ünlü isim Morgan Wallen da Helene Kasırgası’ndan etkilenen topluluklara destek olmak için Knoxville, Tennessee'de düzenlenen gıda yardım etkinliğine katıldı. Wallen'in vakfı ve Doğu Tennessee İkinci Hasat Gıda Bankası iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, şişelenmiş su, konserve yiyecekler ve protein barları gibi temel ihtiyaç malzemeleri toplandı.

Wallen ayrıca, kendi tasarladığı ve gelirinin tamamı Helene Kasırgası'ndan etkilenenlere bağışlanacak olan bir "YARDIM" tişörtü satışı başlattı. Wallen’in vakfı, Amerikan Kızılhaçı'na da 500 bin dolar bağış yaparak, kasırgadan zarar gören bölgelerdeki acil yardım çalışmalarına destek sağladı.

Helene Kasırgası, 26 Eylül’de karaya vurdu ve Fox Weather’ın verilerine göre, can kaybı 230’u aştı. Milton Kasırgası’nın ise Çarşamba akşamı Florida'yı vurması bekleniyor.

Taylor Swift ve Morgan Wallen gibi ünlü isimlerin bağışları, kasırgalardan etkilenenlerin toparlanmasına büyük katkı sağlıyor.