Taylor Swift ve Travis Kelce akşam yemeğinde görüntülendi

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce, Cumartesi gecesi New York'un Soho semtindeki ünlü İtalyan restoranı Torrisi'de baş başa bir akşam yemeği yedi. Beyaz bir SUV ile restorana gelen çift, şoförleri eşliğinde araçtan indi. Travis Kelce, ilk olarak arabanın arka koltuğundan indi ve ardından centilmenliğini göstererek Swift'in kapısını açtı. İkili, el ele tutuşarak paparazzilerin objektifleri altında restorana giriş yaptı. O anlar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından anbean görüntülendi.

RYAN VE BLAKE BU KEZ EŞLİK ETMEDİ

Swift ve Kelce, Cuma akşamı da ünlü oyuncular Ryan Reynolds ve Blake Lively ile New York'ta bir başka restoranda çift buluşması yapmıştı. Ancak Cumartesi gecesi ünlü çift, bu kez baş başa vakit geçirdi. İkilinin, bu yoğun ilgiye rağmen oldukça rahat ve keyifli oldukları görüldü. New York'ta geçirdikleri bu romantik akşam, hayranları tarafından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TRAVİS KELCE'NİN YOĞUN PROGRAMI

Kansas City Chiefs takımının başarılı oyuncusu Travis Kelce, takımının bu hafta maçı olmaması nedeniyle New York'ta vakit geçirme fırsatı buldu. Kansas City Chiefs, bu hafta sonu San Francisco 49ers ile geçen sezonun Super Bowl rövanşını oynayacak. Kelce'nin bu yoğun programı arasında Swift ile bu özel anları paylaşması, çiftin ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğuna dair ipuçları verdi.

BÜYÜK SORU: NİŞAN MI GELİYOR?

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin 2023 yazında başlayan ilişkisi, her geçen gün daha da güçleniyor gibi görünüyor. İkilinin hayranları, ilişkilerinin bu kadar hızlı ilerlemesinin ardından büyük bir merakla olası bir nişan haberi beklemeye başladı. Swift, önümüzdeki Cuma günü Miami'de başlayacak olan dünya turnesinin yeni ayağına hazırlanırken, Kelce'nin onun yanında olup olamayacağı merak konusu. Kansas City Chiefs'in Batı kıyısına yapacağı yolculuk nedeniyle Kelce'nin Swift'in turnesine katılma ihtimali belirsiz.