Taylor Swift yeni kostüm ve şarkılarıyla hayranlarından tam not aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taylor Swift yeni kostüm ve şarkılarıyla hayranlarından tam not aldı

Taylor Swift, 19 Ekim’de Miami’de gerçekleşen Eras Tour konserinde, sahnede sergilediği yeni elbisesi ve sürpriz şarkılarıyla izleyicileri coşturdu. "Cruel Summer" şarkıcısı, ilk kez giydiği mavi elbisesine seyircilerin verdiği tepkiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Gecede Swift, eski ve yeni şarkılarından oluşan bir setle unutulmaz anlar yaşattı.

Taylor Swift, Eras Tour'un Miami'deki ikinci konserinde, sahneye yeni bir görünümle çıkarak hayranlarını büyüledi. 19 Ekim’de gerçekleşen konserde Swift, sürpriz şarkılar bölümünde ilk kez giydiği mavi elbisesiyle sahne aldı. Şarkıcı, izleyicilerin bu yeni kıyafete verdiği enerjik tepkiyi “gerçekten eğlenceli” olarak nitelendirerek, “Bu yeni elbiseyi ilk kez giyiyorum ve fark ettiğinizi hissediyorum” dedi. Hayranlar tezahürat yaparken Swift, elbisesinin eteğini tutarak daha fazla coşku uyandırdı.

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Konserin sürpriz şarkılar bölümünde akustik olarak "Should've Said No" ve "I Did Something Bad" şarkılarını seslendiren Swift, performansının ilerleyen bölümünde piyanoya geçerek "White Horse" ve son albümünden "loml" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkıcının performans sırasındaki geniş gülümsemesi ve sözleri hayranlarından büyük alkış aldı.

Konser dışında da ilginç detaylar dikkat çekti. Uber, konsere giden hayranlara üzerinde "In my Uber Shuttle Era" yazılı otobüslerle özel bir hizmet sundu. Bu otobüsler, parti süsleri ve hediyelerle doluydu.

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