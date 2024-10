Taylor Swift yeni kostüm ve şarkılarıyla hayranlarından tam not aldı

Taylor Swift, Eras Tour'un Miami'deki ikinci konserinde, sahneye yeni bir görünümle çıkarak hayranlarını büyüledi. 19 Ekim’de gerçekleşen konserde Swift, sürpriz şarkılar bölümünde ilk kez giydiği mavi elbisesiyle sahne aldı. Şarkıcı, izleyicilerin bu yeni kıyafete verdiği enerjik tepkiyi “gerçekten eğlenceli” olarak nitelendirerek, “Bu yeni elbiseyi ilk kez giyiyorum ve fark ettiğinizi hissediyorum” dedi. Hayranlar tezahürat yaparken Swift, elbisesinin eteğini tutarak daha fazla coşku uyandırdı.

Konserin sürpriz şarkılar bölümünde akustik olarak "Should've Said No" ve "I Did Something Bad" şarkılarını seslendiren Swift, performansının ilerleyen bölümünde piyanoya geçerek "White Horse" ve son albümünden "loml" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkıcının performans sırasındaki geniş gülümsemesi ve sözleri hayranlarından büyük alkış aldı.

Konser dışında da ilginç detaylar dikkat çekti. Uber, konsere giden hayranlara üzerinde "In my Uber Shuttle Era" yazılı otobüslerle özel bir hizmet sundu. Bu otobüsler, parti süsleri ve hediyelerle doluydu.