Taylor Swift’in boynundaki izlerin sebebi bakın kimmiş?

Kaynak: Haber Merkezi
Taylor Swift’in boynundaki izlerin sebebi bakın kimmiş?
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in İsveç konserinde boynundaki izler seyircilerin dikkatinden kaçmadı.

Taylor Swift yakın zamanda Eras Turu kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde sahne aldı ve binlerce kişinin katıldığı konserde şarkıcının boynunda bir iz olduğu görüldü.

Bu iz, erkek arkadaşı Travis Kelce ile romantik bir tatil dönüşünün hemen ardından oldu.

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Taylor, konserde Champagne Problems şarkısını seslendirirken saçlarını kenara itince boynundaki iz ortaya çıktı ve seyircilerin dikkatini çekti.​​​​​​​

O anlar sosyal medyada gündem oldu ve konu ile ilgili birçok yorum yapıldı.​​​​​​​

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Bazıları "Boynunuzda bir sivilce mi var yoksa 'saç düzleştiriciyle kendinizi mi yaktınız?" diye dalga geçerken bazıları ise şöyle dedi: "İtalya'da iyi vakit geçirdiler ve Travis Kelce de burada...görmüyor musunuz?"

Konserden önce Taylor Swift ve boynundaki izin sebebi olduğu düşünülen Travis Kelce, yakın zamanda İtalya'nın Como Gölü'ndeki lüks bir evde tatil yapmışlardı.

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