Taylor Swift'in Eras'ı rekorları altüst etti

Taylor Swift’in yalnızca Target zinciri üzerinden satışa sunduğu “Eras Tour Book”, Şükran Günü tatilinde 814 bin kopya satarak 2024 yılının en hızlı çıkış yapan kitabı oldu. Bu başarı, yaygın bir satış ağı kullanmamasına rağmen gerçekleşti. Kitabın fiyatı 39,99 dolar olarak belirlenmişti ve içindeki bazı yazım hataları hayranları tarafından sosyal medyada eleştirildi. Ancak bu durum, Swift’in başarısını gölgeleyemedi.

Circana'nın verilerine göre, yalnızca Barack Obama’nın 2020 yılında yayımlanan “A Promised Land” adlı başkanlık anıları kitabı, 816 bin kopya ile daha büyük bir çıkış yapmıştı. Ancak Obama’nın kitabı tüm büyük perakende mağazalarında yer alırken, “Eras Tour Book” yalnızca Target üzerinden satışa sunuldu. Circana, basılı kitap piyasasının %85’ini kapsasa da, “Eras” verileri doğrudan Target’tan alınan kesin rakamları yansıtıyor.

HOLLYWOOD’A ALTERNATİF YARATICI MODELLER

Taylor Swift, geleneksel dağıtım modellerine meydan okuyan stratejileriyle tanınıyor. 2023’te vizyona giren “Eras Tour” konser filmi, büyük stüdyolar yerine doğrudan AMC ve Cinemark sinemalarıyla iş birliği yapılarak yayımlandı. Bu yöntemle film, 200 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek en çok kazanan konser filmi unvanını aldı.

Swift’in yayıncılık dünyasındaki etkisi yalnızca bu kitapla sınırlı değil. Onun hayatından ilham alınarak yazılmış biyografiler, moda kitapları, boyama kitapları ve hatta kokteyl tarifleri gibi birçok eser yayımlandı. 2024’ün diğer popüler eserlerinden biri, Wendy Loggia’nın çocuklara yönelik “Taylor Swift: A Little Golden Book Biography” adlı kitabı oldu.

ERAS KİTABI VE SWİFT’İN HAYRAN KİTLESİ

Taylor Swift’in “Eras” dönemi, müzik ve sinemanın ötesinde yayıncılığa kadar genişleyen bir fenomen haline geldi. Kitabın başarısı, hayranlarının sanatçının projelerine duyduğu büyük ilgiyi bir kez daha kanıtladı. Sınırlı dağıtım kanallarına ve yüksek fiyata rağmen bu başarı, Swift’in pazarlama stratejilerinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Swift, yenilikçi yaklaşımları ve sadık hayran kitlesiyle hem müzik hem de yayıncılık dünyasında öncü bir figür olmaya devam ediyor.