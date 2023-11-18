Taylor Swift'in genç hayranı konserde hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in dün gece Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki konserinin başlamasına kısa bir süre kala hayranlarından biri yere yığıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen 23 yaşında olduğu öğrenilen Ana Clara Benevides kurtarılamadı.

Estadio Olimpico Nilton Santos'taki konserde yaşanan olay ünlü şarkıcı Taylor Swift'i yıktı.

Konserin ardından Instagram'dan oldukça duygusal bir açıklama yayınlayan Taylor Swift şunları yazdı:

"Bu sözleri yazdığıma inanamıyorum ama bu geceki şovumdan önce bir hayranımızı kaybettiğimizi kalbimin paramparça olduğunu söylüyorum. Bundan ne kadar etkilendiğimi size anlatamam bile. Onun inanılmaz derecede güzel ve çok genç olduğu gerçeği dışında sahip olduğum çok az bilgi var. Bu konu hakkında sahnede konuşamayacağım çünkü bu konu hakkında konuşmaya çalıştığımda bile kendimi kederden bunalmış hissediyorum. Şimdi bu kaybı derinden hissettiğimi ve kırılan kalbimin hayranımın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olduğunu söylemek istiyorum. Bu turu Brezilya'ya getirmeye karar verdiğimizde bu olacağını düşündüğüm son şeydi."

Brezilya'da yayın yapan Folha de Sao Paolo gazetesi, 23 yaşındaki Ana Clara Benevides'in kalp krizi geçirmiş olduğundan şüphelenildiğini yazdı.

Salgado Filho Belediye Hastanesi'ne götürülmesine rağmen kurtarılamayan Benevides'in aynı gün Rio'da yaşanan aşırı sıcaklardan etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Taylor Swift, Brezilya turnesi kapsamında. Rio de Janeiro'da iki konser daha verecek. Swift daha sonra 2023 turunun son durağı olan Sao Paulo'ya geçecek.



