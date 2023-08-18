Taylor Swift'in hayatı ve şarkıları psikoloji dersine konu oldu

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in şarkıları ve hayatı ABD'deki bir üniversitede psikoloji dersinde işlenecek.

Taylor Swift'in hayatı ve şarkıları psikoloji dersine konu oldu

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, turnelerine devam ediyor. Turne kapsamında binlerce hayranıyla bir araya gelen Swift, bu defa ise başka bir konuyla gündeme geldi.

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Başarılı şarkıcının hayatı ve şarkıları ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde "Taylor Swift'in Psikolojisi - Sosyal Psikolojinin İleri Konuları" adlı derste işlenecek.

ASU News'un haberine göre; dersi verecek olan psikoloji bölümü doktora öğrencisi Alexandra Wormley, dersin Taylor Swift'in çalışmalarını, ilişkilerini ve hayranlarını sosyal psikoloji kapsamında işleyeceklerini belirtti. Wombley, dersin amacının şarkıcının hayatını analiz etmek olmadığını söyledi.

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Dersin Swift'in ne kadar sevildiği veya sevilmediği üzerine olmadığını belirten Wombley, şarkıcının Arizona eyaletinin Glendale'deki konserinin kendisine ilham olduğunu söyledi.

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Çok sıkı bir Swift hayranı olmadığını itiraf eden ders eğitmeni, sosyal psikolojiyi şarkıcının yaşamı ve çalışmaları üzerinden öğretmenin daha ilgi çekici olacağı kanaatinde.

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