Taylor Swift'in sapığı tutuklandı

Yetkililer yaptığı açıklamada, Swift'in 17 Temmuz'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde vereceği Eras Tour konserinden hemen önce, erkek arkadaşı Travis Kelce'ye sosyal medyada tehditlerde bulunduğu iddia edilen Amerikalı bir adamın tutuklandığını söyledi.
İsmi paylaşılmayan 34 yaşındaki adamın, Taylor'ın 17 Temmuz'daki Veltins-Arena'daki gösterisine bileti vardı. Yetkililer, ilk soruşturmada riski belirleyemediklerini belirttikleri için sapığı stadyuma girdiğinde tutukladı.
Yerel bir mahkeme, adamın Swift'in Eras Tour kapsamına vereceği konserler boyunca şehirde gözaltında kalmasına ve 20 Temmuz'da serbest bırakılmasına karar verdi.