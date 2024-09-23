Taylor Swift’siz maçta Travis Kelce’nin bakışları viral oldu

Taylor Swift’in, Kansas City Chiefs’in Atlanta Falcons ile karşılaştığı maçta tribünlerde yer almaması, sevgilisi Travis Kelce’yi derinden etkilemiş gibi görünüyor. 34 yaşındaki ünlü sporcu, kenarda otururken üzgün bir ifadeyle kameralara yakalandı. Kaşlarını silerken ve uzaklara dalmış bakarken çekilen bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Bir kullanıcı, "Bu altın kalpli adamı kim üzdüyse karşımda bulur!" diyerek duruma tepki gösterdi. Başka bir hayran ise, "Travis'in üzgün olduğuna üzülmeyin, unutmayın ki eve Taylor Swift’e dönüyor" diye yazdı. Ancak, Swift’in yokluğu ve Kelce’nin durgun hali, birçok hayranın ayrılık dedikodularına kapılmasına neden oldu. Bir kullanıcı, "Travis üzgün çünkü ayrıldılar mı? Hayır, sakin olun, böyle bir şey yok" diyerek spekülasyonlara karşı çıktı.

Travis Kelce, bu sezonun başında performansında düşüş yaşasa da Kansas City Chiefs, son maçlarını kazanmaya devam ediyor. Yavaş başlayan istatistikleri hakkında kardeşi Jason ile birlikte sunduğu "New Heights" podcast'inde konuşan Kelce, "İstatistikler umrumda değil, sadece özgürce oynamaya odaklandım" dedi.

Kansas City Chiefs’in yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes da Kelce’nin performansına değinerek, rakip takımların onu kilitlemeye çalıştığını ve bu durumun diğer oyunculara fırsat yarattığını belirtti.

Taylor Swift, Kelce’nin daha önceki maçlarına katılmış ve gösterişli stiliyle dikkat çekmişti. Ancak son maçta yokluğu, hayranların kafasında birçok soru işareti yarattı.