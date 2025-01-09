Tayvan, 2024 genel ithalat verilerini açıklandı

Tayvan’a yapılan ithalat, Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında artarak 37,51 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Kasım ayında kaydedilen yüzde 19,8’lik artışı geride bırakırken, piyasa beklentilerini de aşarak, son altı ayın en güçlü büyümesini gösterdi. Aralık’ta ithalatın başlıca artış gösterdiği ürün grupları, bilgi, iletişim ve ses-görüntü ürünleri (%71,1), elektronik ürün parçaları (%56,6), makineler (%32,6) ve kimyasallar (%13,8) oldu. Bu artış, Tayvan ekonomisinin özellikle teknoloji ve sanayi sektörlerinde güçlü bir talep gördüğünü ortaya koyuyor.

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MİNERALLERDE DÜŞÜŞ

Diğer yandan, mineral ürün ithalatında %1,5’lik bir azalma kaydedildi. Petrol ithalatı ise %2,1 oranında düşüş gösterdi. Bu durum, Tayvan’ın enerji ithalatındaki azalmayı yansıtıyor.

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ÜLKELERE GÖRE İTHALAT DEĞİŞİMİ

Tayvan’ın ithalat yaptığı başlıca ülkeler arasında en yüksek artış Güney Kore’den (81%) oldu. ASEAN ülkelerinden gelen ithalat %38,1 artarken, Çin Anakarası ve Hong Kong’dan %31,1, Avrupa’dan ise %28,9 artış yaşandı. Japonya ile ithalat ise %27,5 oranında arttı. Ancak ABD ve Orta Doğu ülkelerinden yapılan ithalat sırasıyla %5,8 ve %1,3 azaldı.

2024 yılı boyunca, Tayvan’a yapılan toplam ithalat bir önceki yıla göre %12,2 artarak 394,47 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, Tayvan’ın küresel ticaretteki önemli rolünü pekiştirdi.