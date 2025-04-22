Tayvan’da işsizlik yükseldi

Tayvan’da mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Mart 2025’te bir önceki aya göre yüzde 3,35’ten 3,36’ya yükseldi. İşsiz sayısı 2 bin kişi artarak 405 bine ulaştı. Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı da bin kişilik sınırlı bir artışla 11,619 milyona yükseldi.

En dikkat çekici artış ise 20 ile 24 yaş aralığındaki gençler arasında yaşandı. Genç işsizlik oranı, Şubat 2025’teki yüzde 11,33’ten yüzde 11,35’e çıkarak son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ülkedeki genç iş gücü piyasasında yaşanan zorlukları gözler önüne seriyor.

Mart ayında iş gücüne katılım oranı da hafif bir düşüşle yüzde 59,34’e geriledi. Şubat’ta bu oran yüzde 59,36 olarak kaydedilmişti.

Tayvanlı yetkililer, iş gücü piyasasında istikrarın korunması için yeni istihdam programları geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle genç nüfusun daha etkili şekilde iş gücüne dahil edilmesi için eğitim ve girişimcilik desteklerinin artırılması gündemde.