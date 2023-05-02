Tayvan'da maymun kedi yavrusunu kaçırdı

Tayvan’ın başkenti Taipei’de makak maymunu yavru kediyi kaçırdı. Halk, kedi yavrusunu bulmak için seferber oldu.

Tayvan'da maymun kedi yavrusunu kaçırdı

İHA'nın haberine göre, Tayvan’ın başkenti Taipei’nin Xizhi bölgesinde bir makak maymunu yavru kediyi kaçırdı.

Taipei Hayvanları Koruma ve Sağlık Teftiş Ofisi’nden yapılan açıklamada, maymunun görüldüğü noktaları tespit etmek için yerel yönetim ile çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, kedinin bulunması halinde ofise bildirilmesi istendi.

Tayvanlı hayvanseverler de yavru kediyi bulmak için seferber oldu. Hayvanseverler yavru kedinin hem aç hem de bakıma ihtiyacı olduğunu ve maymunun kediyi öldürmesinden endişe duyduklarını ifade etti.
'Tayvan makağı' olarak da bilinen bu maymun türlerinin dağlık bölgelerdeki evlerin çevresine inerek yavru hayvanları kaçırdığı ve bazı durumlarda tehlikeli olduğu biliniyor.

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